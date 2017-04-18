Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 25 dakika sürdü.
Erdoğan Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ı kabul etti
18.04.2017 - 15:07 | Son Güncelleme: 18.04.2017 - 15:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erdoğan Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ı kabul etti
Etiketler : Erdoğan,Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan,
465840 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/465840.aspx
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