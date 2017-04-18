Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulu, TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü dolayısıyla, 23 Nisan Pazar günü özel gündemle toplanacak.

TBMM'nin 97. açılış yıl dönümü, 23 Nisan Pazar günü TBMM, Birinci Meclis ve Anıtkabir'de düzenlenecek törenlerle kutlanacak.

İlk tören, saat 09.00'da TBMM Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilecek. Anıta çelenk konulmasının ardından, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Daha sonraki törenin yapılacağı Anıtkabir'de de saat 09.15'de çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Özel Defter imzalanacak.

Birinci Meclis'te de anma töreni düzenlenecek



Birinci Meclis'te de saat 10.00'da bir anma töreni düzenlenecek.23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışında en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey'in yaptığı konuşma seslendirilecek, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 97. yıl anma töreni konuşması yapacak, Özel Defter imzalanacak ve Ankara Kulübü Derneği seymenleri bir gösteri gerçekleştirecek.Meclis'teki törenler ise saat 11.30'da TBMM Başkanı Kahraman'ın kutlamaları kabul töreni ile başlayacak. Kahraman, TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü dolasısıyla TBMM Şeref Holü'nde kutlamaları kabul edecek.TBMM Genel Kurulu, saat 14.00'de özel gündemle toplanacak. Birleşimin açılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, TBMM'de grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partiler adına konuşmalar yapılacak.TBMM Başkanı Kahraman, saat 19.00'da TBMM Şeref Holü'nde bir resepsiyon verecek.