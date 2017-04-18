Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in Konak ilçesinde, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sonrasında kutlama yapan AK Parti'li vatandaşların araç konvoyunu durdurarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür ve hakaret ettikleri iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 16 Nisan'da halk oylaması sonuçlarının açıklanması sonrasında devlet büyüklerine hakaret edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı araştırma sonucu, Alsancak 1. Kordon'da seçim sonuçlarının açıklanması sonrası izinsiz gösteri düzenleyen grubun, kutlama yapan AK Parti'li vatandaşların araç konvoyunun önünü kestiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet büyüklerine küfür ve hakarette bulunduğu belirlendi. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, eşkali tespit edilen ve grubu yönlendirdikleri belirlenen 8 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.