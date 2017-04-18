Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 11.40 sularında havalandıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen ve içinde 12 kişi olan polis helikopterini arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.Kendisinin de bu çalışmalara Kocatepe köyündeki vatandaşlarla katıldığını, ancak helikopterin bulunabileceği alana bu köyden araçların gidemediğini dile getiren Müslüm Tosun, şöyle devam etti:

"Köylüler helikopterin 1-2 sorti yaptığını, sendelediğini ifade ediyorlar. Helikopterin tekrar devam ettiğini, görüş alanının dışına çıktığını söylüyorlar. Köylüler, helikopterin inişe yeltendiğini ve tekrar yükseldiğini anlatıyorlar. Kocatepe köyünün arka kısmı Ovacık ilçesi. AKUT, 112, köylüler ve vatandaşlarla bölgede arama yapıyoruz. Tahmini bölgeye doğru yürüyoruz."