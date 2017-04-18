Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'nin Pülümür  ilçesinden 11.40 sularında havalandıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen ve  içinde 12 kişi olan polis helikopterini arama kurtarma çalışmalarının devam  ettiğini söyledi.Kendisinin de bu çalışmalara Kocatepe köyündeki vatandaşlarla  katıldığını, ancak helikopterin bulunabileceği alana bu köyden araçların  gidemediğini dile getiren Müslüm Tosun, şöyle devam etti:

"Köylüler helikopterin 1-2 sorti yaptığını, sendelediğini ifade  ediyorlar. Helikopterin tekrar devam ettiğini, görüş alanının dışına çıktığını  söylüyorlar. Köylüler, helikopterin inişe yeltendiğini ve tekrar yükseldiğini  anlatıyorlar. Kocatepe köyünün arka kısmı Ovacık ilçesi. AKUT, 112, köylüler ve  vatandaşlarla bölgede arama yapıyoruz. Tahmini bölgeye doğru yürüyoruz."