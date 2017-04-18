Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Umut Tepe tarafından, Modacı Barbaros Şansal'ın yılbaşı gecesi yayınladığı videoya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti "mağdur", 7 kişi ''ihbar eden'', Şansal da "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, Şansal'ın yılbaşı gecesi sosyal medyadaki paylaşımları üzerine İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı hatırlatılarak, aynı gece paylaştığı videodaki sözlerinin ise bakanlık iznine tabi olan TCK'nın 301. maddesi kapsamında kaldığı için dosyanın ayrıldığı kaydedildi. İddianamede, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 23 Şubat 2017 tarihinde izin vermesi üzerine, söz konusu soruşturmanın başlatıldığı vurgulandı.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 102. maddesine de atıf yapılan iddianamede, ''Düşünce ve ifade özgürlüğünün sadece toplumda beğenilen, kabul gören, zararsız veya kayıtsızlık içeren bilgiler veya fikirler için değil, aynı zamanda kırıcı, şok edici veya rahatsız edecek olanlar için de geçerli sayılması ve bunun demokratik bir toplumun olmazsa olmaz unsurlarından olan çok seslilik, tolerans ve hoşgörünün gereği olduğunun vurgulanmışır." değerlendirmesine yer verildi.

Bu bağlamda söz konusu videoda sarf edilen ifadelerin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulanan iddianamede, şüphelinin ''Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama'' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, şüpheli Şansal hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan daha önce açılan davanın bu dosya ile birleştirilmesi talebiyle İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.