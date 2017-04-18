Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN International'a verdiği demeçte, Türkiye'deki referandumu ve ABD Başkanı Trump'ın kendisini aramasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan şunları söyledi:

Trump referandum sonucundan dolayı arayıp tebrik etti. ABD Başkan Trump'tan telefon görüşmelerinde olumlu sinyaller aldım.

15 yıldır diktatör ifadesini kullanıyorlar. Diktatörlüklerde başkanlık sistemi olacak diye bir şey yok.

Burada sandık var. Demokrasi gücünü halktan alır. Bu da milli iradedir.

Sistem Türkiye'nin demokratik tarihinde bir dönüşümü temsil ediyor.

1-0 ya da 5-0 kazanmışsın önemi yok. Önemli olan maçı kazanmaktır.