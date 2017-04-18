Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, ilçenin Gürbulak mevkisi Karaburun köyü yakınlarında PKK’lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Olayda, yolda mayın arama faaliyeti yürüten bir asker ağır yaralandı. Yaralı asker, kaldırıldığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.