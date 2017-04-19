Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130’uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından; Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Uzun’u, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ı atamışlardır” denildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 üniversiteye rektör atadı
19.04.2017 - 08:31 | Son Güncelleme: 19.04.2017 - 08:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Bartın, Bayburt ve Pamukkale Üniversitesine rektör ataması gerçekleştirdi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;,
466021 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/466021.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER