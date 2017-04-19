Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



GECE YARISI SALLANDI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Uludere ilçesinin Şenoba bölgesinde saat 01.40'ta Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



PANİĞE NEDEN OLDU

Uludere'nin yanısıra Şırnak ve yakın çevreden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen dipremde ilk belirlemelere göre her hangi bir can ve mal kaybı olmadı.