Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oğuzhan ŞAHİN / ANALİZ



Başbakanlık 2016 Faaliyet Raporunda “Türk Tarihinde Başbakanlık” anlatıldı. “Türklerde cesaret ile bahadırlık kağanın, bilgi ve bilgelik de vezirin özellikleri arasında” yer aldığı belirtilirken bu müessesenin 682’de Göktürk Devleti’nde vezir Tonyukuk gibi bir şahsın dirayetiyle önem kazandığı vurgulandı. Uygurlarda vezir statüsündeki bu görevliye “Aygucı” adı verildiği, vezir sayısı çoğalınca baş vezire “Uluğ Aygucı” denmeye başladığı yer aldı. Büyük Selçuklu Devleti’nde ise devlet merkezinde veya hükümdarın bulunduğu yerlerde umumi devlet işlerini yürüten “Divân-ı Sultan” adında büyük bir divân bulunduğu ve bunun başında da “Sahib-i Divan-ı Devlet” denilen bir vezir olduğu hatırlatıldı. Bugünkü Devlet teşkilatı göz önünde bulundurulduğunda “Büyük Divân”ın Bakanlar Kurulu, “Vezir”in de Başbakan durumunda olduğu belirtildi. Başbakanlık, ayrıca 600 yüzyılı aşan Osmanlı tarihinde de farklı isim ve teşkilatla tarihe yön verdi.