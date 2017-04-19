Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet, salı akşamı katıldığı CNN International telekonferansında Christiane Amanpour'un konuğu oldu. Economist dergisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği temelsiz "diktatörlük" suçlamalarına cevap veren Aybet, Amanpour'u cevapsız bıraktı.



GÜLNUR AYBET'İN CEVAPLARI KARŞISINDA SESSİZ KALDI



Economist dergisinin Erdoğan'a hiçbir delil göstermeden "sultan" dediği hakaretamiz metni okuyan Amanpour, Aybet'in cevapları karşısında sessiz kaldı.



ŞU ANKİ SİSTEMDE CUMHURBAŞKANI'NIN DEVASA YETKİLERİ VAR



"Şu anki sistemde, Cumhurbaşkanı'nın, 1982 darbe anayasasından kaynaklanan devasa yetkileri var. Buna mukabil, hiçbir şekilde sorgulanabilirliği ve meclise karşı mesuliyeti olmadığından, kendisi hiçbir suçla suçlanamıyor. Yeni getirilen sistemde ise, Cumhurbaşkanı herhangi bir suçla suçlanabilecek ve Yüce Divan'a sevkedilebilecek," sözlerini kullanan Aybet'e, Amanpour başka bir metinle karşılık vermeye çalıştı.Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) ortak yayınladığı ve Türkiye'de referandum sürecinin "adil şartlarda gerçekleşmediği" iddia edilen ve metni yazanlardan birinin PKK destekçisi, bir başkasının da rüşvetten hüküm giymiş bir eski Litvanyalı yetkili olduğu beyannameden bir kısım okuyan Amanpour'a, Aybet şöyle karşılık verdi:



BAHSETTİĞİNİZ KİŞİLER TERÖRE DESTEK VEREN KİŞİLERDİR



"Referandum sürecinde sıkıntılar olduğu iddiası yetersiz. Siz ayrıca basın hürriyetinden bahsettiniz, bahsettiğiniz kişiler teröre destek vermiş kişiler olduğu için, bu tarz iddialar da temelsiz zira bu tip tutuklamalar Türkiye'nin an itibariyle sürdürdüğü teröre karşı mücadelesi kapsamında yapılıyor."

Tartışma oluşturan raporu yazanlardan Andrej Hunko'nun, PKK flamalarıyla çektirdiği fotoğraflar ve PKK terör örgütü lehine verdiği demeçler ortaya çıkmıştı. Bunun dışında, raporu kaleme alan bir diğer delege Ricardas Ramoska'nın 2004 yılında rüşvetten hüküm giydiği Litvanya haber ajansı ELTA'nın haberiyle su yüzüne çıkmıştı.