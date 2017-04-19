Hakkari'de yurda yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışan 9 yabancı uyruklu yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: "İlimiz Yüksekova İlçesi Dilektaşı köyünde 15 Nisan 2017 günü saat 15.30 sıralarında icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında yurt dışından ülkemiz sınırlarına yasa dışı yollardan girmeye çalışan 9 yabancı uyruklu ve bu şahıslara yardım eden 4 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere 13 şahıs yakalanmıştır. Organizatörlük yapan 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmış 16 Nisan 2017 günü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. 9 yabancı uyruklu şahıs hakkında ise idari işlemler devam etmektedir.''
Yurda kaçak yollarla girmeye çalışan 9 kişi yakalandı
19.04.2017 - 15:09 | Son Güncelleme: 19.04.2017 - 15:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yurda yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışan 9 yabancı uyruklu yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla 4 kişi tutuklandı
Etiketler : hakkari,kaçak,insan kaçakçısı,haberler,
466140 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/466140.aspx
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