Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP’li Eren Erdem, 4 Aralık 2015 tarihinde bir televizyon programında AK Parti'li Burhan Kuzu’nun kendisine hakaret ettiği gerekçesi ile 50 bin liralık tazminat davası açtı. Burhan Kuzu’nun “Caferi milletvekili, ulan, kitapsız, bu ne rezillik” tarzı ifadeler kullandığını belirterek mahkemeye başvuran Eren Erdem, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesi ile 50 bin lira tazminat istedi. Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada, matufiyet ilkesi gerçekleşmediği için davanın reddine karar verildi.

