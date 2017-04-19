Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Grupbaşkanvekili Bülent Turan, CHP Sözcüsü Selin Böke'nin, "Meclis'ten çekilebiliriz" sözlerini "Çok vahim" olarak nitelendirdi.

Turan, şu ifadeleri kullandı:

Halk bunlara evet demediği için halkı aşağılayan, Meclis'ten çekiliriz tarzı marjinal tarza başvurular. Partililer bir ayar verecektir, bu gidişe dur diyecektir. Bu dil demokratik eylem değil. Millet size Meclis'e gidin, bizim haklarımıza sahip çıkın diye yetki verdi. CHP'nin sayın sözcüsünün bu sözleri ve kararı gözden geçireceklerini düşünüyorum. Söz de karar da milletindir.

Millet bize görev verdi. Bu görevi yapmaya CHP'yi davet edeceğiz. Bizim açımızdan çok önemli değil. Millete karşı sorumluluğumuz var.