Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, YSK'nın referandum iptal başvurularının reddedilmesine ilişkin, "Karar bizi mutlu etmedi. Meşruiyet sorununu büyüterek devam etmiştir. İptal kararı verseydi meşruiyet tartışması ciddi bir şekilde çözülmüş olacaktı. YSK, kendisini kanun koyucunun yerine koymuştur. Mühürsüz oy pusulası ve zarfların geçerli sayılması suretiyle YSK, seçim hilesine fırsat vermiştir." dedi.

"1 ÜYEYE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

1 oya teşekkür eden CHP'li Tezcan, "Oy çokluğu ile ret edilmiş talebimiz. 10 üye ret demiş. 1 üye iptali gerekir demiş. O 1 üyeye özel olarak teşekkür ediyoruz. Karar bizi mutlu etmedi." şeklinde konuştu.