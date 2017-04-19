Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul polisi, gezi olaylarına benzer olaylar başlatmaya çalışarak, vatandaşları provoke edip referandumun iptal edilmesini amaçladığı tespit edilen 19 kişiyi gözaltına aldı.



Konuya ilişkin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklamada şöyle denildi;



"GEZİ OLAYLARI BENZERİ OLAYLAR BAŞLATMAK İSTEDİLER"

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 18 maddelik anayasa değişikliği teklifi sonucunda 16 Nisan Pazar günü yapılan halk oylamasından çıkan 'Evet' kararının meşru olmadığını iddia ederek il genelinde gerçekleşen protesto eylemlerinde grupları provoke ederek, gerek sosyal medya üzerinden gerek izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile halkı kin nefret ve düşmanlığa sevk eden, 2013 yılında ülkemiz genelinde yaşanan gezi olaylarına benzer olayları başlatmaya çalışarak referandumun iptal/tekrar edilmesini sağmaya çalıştığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda 19 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır."