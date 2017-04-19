Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü FETÖ ile ilişkili oldukları için KHK ile kapatılan Kimse Yok mu Derneği, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ve Türkiye İş adamları ve Sanayiciler Konfederasyonunun (TUSKON) Birleşmiş Milletler'deki "istişari statüleri" düşürüldü.



TÜRKİYE ŞUBAT AYINDA TALEP ETMİŞTİ

Türkiye Subat ayında, 54 üyeli BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nde (EKOSOK) istişari statüsü bulunan, FETÖ ile bağlantılı Kimse Yok Mu Derneği'nin, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile TUSKON'un BM'deki "istişari statüsünün" iptal edilmesi talebinde bulunmuştu.



ABD, İSRAİL VE URUGUAY DESTEK VERMEDİ

Türkiye'de kapatılan yasa dışı bu örgütlerin BM'de de faaliyet gösteremeyeceği ve "istişari statülerinin" iptal edilmesine ilişkin talep, BM Sivil Toplum Kuruluşları Komitesinde değerlendirildikten sonra oylamaya sunuldu. 16 ülke destek verdi Oylamada 19 üyeli komiteden 16 ülke Türkiye'nin talebine destek verdi. ABD, İsrail ve Uruguay ise her örgüt için ayrı ayrı yapılan oylamalarda "hayır" ve "çekimser" oyları kullandı.



TAVSİYE KARARI ALINMIŞTI

Şubat ayındaki oylama sonucunda BM Sivil Toplum Kuruluşları Komitesi, EKOSOK'a FETÖ ile bağlantılı örgütlerin BM'deki "istişari statüsünün" iptal edilmesine ilişkin tavsiyede bulunma kararı aldı.



Komitenin 3 örgütün statülerinin iptaline ilişkin tavsiye kararı, bugün 54 üyeli EKOSOK'ta oylandı. Ve 3 FETÖ'cü kurumun Birleşmiş Milletler'deki "istişari statüleri" düşürüldü.