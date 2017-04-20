Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli’de olumsuz hava şartları sebebiyle önceki gün düşen Sikorsky S-70 tipi Blackhawk polis helikopterde şehit olan 12 kişi için Elâzığ’a tören düzenlendi. Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan işlemlerin ardından şehitlerin naaşı morgdan alınarak resmî tören için Elâzığ Havalimanı’na getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı törende İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya’nın dua etmesinin ardından şehitlerin naaşları askerlerin omuzlarında uçağa taşındı. Şehitlerden Hâkim Onur Alan Ordu’ya, Astsubay Selim Karaman Çorum’a, polis memuru Ekrem Dereli Balıkesir’e, Ahmet Cihan Kilci Kayseri’ye, Komiser Pilot Abdullah Ortanca İzmir’e, Murat Ködük Kütahya’ya, Azam Gündede Konya’ya, Sadettin Demir Kırşehir’e, Mesut Özdemir’in naaşı Gaziantep’e, Sözleşmeli Pilot Dilaver Karsavuranoğlu’nun naaşı ise Çankırı’ya uçakla, şehit polislerden Elâzığ nüfusuna kayıtlı olan Hasan Yıldırım ile Candaş Kaplan’ın naaşı da ailesini yaşadığı Malatya’ya kara yolu ile gönderildi.

GÖREVİNİN BİTMESİNE 40 GÜN KALMIŞTI

Şehit polislerden Azam Güdendede’nin (25), olay günü ailesine para gönderdiği, babasının bu parayı çektikten sonra girdiği lokantada acı haberi televizyondan öğrenince fenalaştığı öğrenildi. İki erkek kardeşi bulunan ve polis olan kardeşi Ağrı’da görev yapan Güdendede’nin, doğu görevinin bitmesine 40 gün kaldığı için memleketine dönme hazırlıklarına başladığı belirtildi. Annesine ‘Ispanaklı börek yap, yakında geleceğim’ dediği belirtilen Konyalı şehidin, bir çatışmada yaralanması üzerine “Mesleğini bırakmasını” teklif eden babasına “(Azam PKK’lılardan korktu kaçtı) dedirtmem. Devletim ve milletimiz için dimdik ayaktayız. Göğsümüz iman dolu.” karşılığını verdiği öğrenildi.

İKİNCİ ŞARK HİZMETİ

Şehit polis Ekrem Dereli’nin (48) ise eşi Rebia Dereli’nin parkinson hastası olduğu, kızı Betül’ün üniversite, oğlu İbrahim Enes’in ise lise öğrencisi olduğu öğrenildi. Şehit Dereli’nin uzun yıllar Kütahya’da çalıştığı, ikinci şark tayininin çıkmasının ardından ise Tunceli’ye gittiği belirtildi.

HELİKOPTERDEN CANLI YAYIN YAPMIŞ

Gaziantepli şehit polis memuru Mesut Özdemir’in (31) ise helikoptere bindikten hemen sonra cep telefonundan sosyal medyada canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Özdemir’in, canlı yayınladığı 2 saniyelik görüntülerde helikopterden dağların görüldüğü ve yakın çevresinin de videoya yorum yapıp, dua ettikleri belirlendi. 2 çocuklu ailenin en büyüğü ve bekar olan şehit Özdemir’in, Gaziantep’te yaşayan annesi Ayşe ve babası Servet Özdemir’i de olaydan önce arayıp helallik aldığı ve kendilerine dua edilmesini istediği kaydedildi. Şehit polisin, 2 ay önce de Tunceli’de görev yaptığı polis merkezine düzenlenen saldırıda yara almadan kurtulduğu ve sonrasında izne gelip ailesiyle görüştüğü belirlendi.

Oğlumun adını Harun koyun

Hakâri’de şehit olan ve önceki gün İzmir’in Torbalı İlçesi’nde toprağa verilen uzman çavuş Harun Şenözüar’ın (25) şehadetinden bir gün önce eşine attığı son mesaj, yürek sızlattı. Vasiyet gibi olan bu mesajda şehit Şenözüar’ın 8 aylık hamile eşi Melek Şenözüar’a “Ben öleceğim galiba. Geçende son 20 gün diyordun. Şimdi de son görevindir diyorsun. Belki de Allah söyletiyordur. Ölürüm belki. Tabutum gelir. Bu görevde ölürsem, çocuğun adını Harun koy” diye yazdığı ortaya çıktı. Melek Şenözüar da doğum gününe 4 gün kala şehit olan eşinin otomobil kullanıp türkü söylerken bir görüntüsünü Facebook hesabından paylaşıp altına “Hakettiğin yerdesin Allah’ın yiğidi. Sana böylesi yakışırdı. Oğlun da senin gibi bir yiğidin parçası” diye duygularını dile getirdi.