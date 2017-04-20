Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak Bestler-Dereler bölgesine düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 16’ya yükseldiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak Bestler-Dereler kırsalına icra edilen hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 16’ya yükseldiğini açıkladı. TSK’dan yapılan açıklamada, 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı bünyesinde yürütülen operasyonlar kapsamında 19 Nisan 2017 tarihinde akşam 19.50 ile 20.20 saatleri arasında Şırnak Bestler-Dereler kırsalına alınan anlık alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlen hava harekatında 11 teröristin etkisiz hale getirildiği ve iki silah mevziinin imha edildiği bildirilmişti. Sonrasında devam eden operasyonla ilgili olarak "Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 olmuştur. 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına ait birlikler operasyona devam etmektedir” denildi.