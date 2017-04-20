Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi Gener Araştırma Şirketi İhsan Aktaş'tan geldi. Aktaş herkesin merakla beklediği oy oranlarını açıkladı. Referandumdan sonra açıklanan ilk ankette AK Parti'nin oy oranı yüzde 50-51 arasında. Ancak diğer partilerin oy oranları şaşırtıcı...

BUGÜN SEÇİM OLSA...



A Haber'de yayınlanan söz teması programına konuk olan Genar Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, bu soruyu cevapladı. Aktaş: "Halk oylaması ile siyasi sonuçları birbirinden ayırt etmek lazım. Bugün seçim olsa AK Parti %50-51 bandında, CHP yine %25'lerde. MHP %10-11, HDP de %8-9 bandında. " tespitinde bulundu.



HDP BARAJ ALTI, CHP İSE...



Halk oylaması ile siyasi sonuçları birbirinden ayırt etmek lazım bugün bir seçim olsa partilerin oyu şu şekilde; AK Parti yüzde 50-51 bandında, CHP bir kader olarak yüzde 25'lerde, MHP yüzde 10-11 bandında, HDP' de yüzde 8-9 bandında.





MHP GÜÇLENDİKTEN SONRA...



Aslında dolayısı ile bu referandumda verilen oylar seçim sonuçlarını değiştirmiyor ki en azından AK Parti'den yüzde 5 civarında bir "Hayır" oyu verildiğini gördük. Seçim sonrası araştırmalarda bu daha iyi ortaya çıkar. Sadece biraz şu nedenle cesaretlenmiş olabilirler, MHP'nin muhalefet eden kanadı biraz gözünü karartmış bir şekilde genel merkez hilafına bir tutum sergiliyor. Muhtemelen Devlet Bahçeli ve MHP Genel Merkezinin beklediği bu grubun gidip Emine Ülker Tarhan gibi bir parti kurmasına yöneliktir. MHP pozisyonunu güçlendirdikten sonra muhtemelen cephe diye bir şey kalmayacak. Referanduma verilen oylar siyasi partilerin oylarını değiştirmiyor. HDP oyunu yüzde 15'e çıkarmadı CHP'de oyunu yüzde 30'a çıkarmadı.