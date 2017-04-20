Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Vodafone Arena Stadı ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın pistine helikopterle asker indirip TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digitürk binasını işgal ederek ele geçirmeye çalışan 58'i tutuklu, 96 sanığın yargılandığı davada savunma yapan tutuklu sanıklardan Cahit Canoğlu, TRT'nin kostüm odasındaki kıyafetleri giyerek kaçtıklarını söyledi. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşma, tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasıyla sürüyor.

Tutuklu sanıklardan Cahit Canoğlu, askeri öğrenci olduğunu 15 Temmuz günü harp okulunda normal olmayan bir durumla karşılaşmadığını savundu.

TRT’ye gideceklerinden haberinin olmadığını iddia eden Canoğlu, “TRT’den ayrıldığımız saati hatırlamıyorum. Darbe bildirisinin yayınlandığını öğrendiğimde korkmuştum. Yüzbaşı Metin Mustafa Ateşoğlu, bizi kostüm odasına götürdü. Buradaki sivil kıyafetleri giymemizi emretti. Böylece sivil kıyafetleri giyerek, taksiyle TRT’den ayrıldık.” diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Hulusi Pur’un, “Giydiğiniz kıyafetin bedeni oldu mu bari?” sorusuna, Canoğlu, “Üzerimize uydu” yanıtını verdi.

Sanık Canoğlu, Mahkeme Heyeti Başkanı Pur’un “Komutanına sormadın mı, niye kaçıyoruz diye?” şeklindeki sorusu üzerine, “Darbe bildirisini gördüğümüz için gelişen olaylar ne yöne sevk edilebilir, etrafımızdaki askerler ne amaçla oradaydı bilmiyorduk. Bunu tecrübe etmediğimiz için uzaklaştık.” diye konuştu.

Albay, kaçmaları için öğrenci subaylara 100 lira verdi

Tutuklu sanıklardan Erhan Aka, kendilerini Ulus’taki TRT binasına Albay Hüseyin Ergezen’in helikopterle ulaştırdığını söyledi.

TRT binasının girişinde sıkıntı çekmediklerini ifade eden Aka, şöyle konuştu:

"TRT’de bir güvenlik görevlisi karşıladı. Sıkıntı çekmeden içeri girdik. Komutanlarımız bizi etrafa dağıttı. Ben, stüdyoların bulunduğu yerdeydim. Yaklaşık 2-3 saat bekledim, çağırılınca aşağıya indim. Darbe bildirisini burada gördüm. Cahit’le karşılaşınca bu bildiriyi konuştuk, o da şaşırdı. Kısa süre sonra Ateşoğlu Yüzbaşı, binadan ayrılacağımızı ve bizi kostüm odasına götürerek kıyafetlerimizi değiştirmemizi söyledi. Biz de kıyafetlerimizi değiştirdik. Ateşoğlu, binadan ayrılmamız için bana 100 lira verdi. Taksiye binerek binadan ayrıldık ve okulumuza döndük.”

Mahkeme Heyeti Başkanı Hulusi Pur’un “Komutan, yaptığınız hizmet dolayısıyla mı 100 lira verdi. Niye kaçtınız?” şeklindeki sorusuna sanık Aka, “Biz oraya terör saldırısı beklentisi olduğu için gitmiştik. Darbe amacıyla orada değildik. Saat 02.00 gibi bildiriden haberim oldu. Televizyondan Cumhurbaşkanımızı gördüm, altta kırmızı bir yazıyla TSK’da darbe girişimi’ yazıyordu. Olayın şoku içindeydim.” yanıtını verdi.

Duruşma, sanıkların savunmalarıyla sürüyor.