Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma sonucu örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlenen Aktif Eğitim Sendikası üyesi ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in köylüsü olan eski öğretmen Fatih Gülen, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Gülen, Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşma salonunda sanığın avukatı Harun Işık da hazır bulundu.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından sanık Gülen, yaptığı savunmada suçlamaları reddetti.

Bir öğretmen olarak hayatı boyunca terörün karşısında durduğunu ileri süren Gülen, "ByLock programını kullanmadım. Suçlamalar bütünüyle gerçek dışıdır. Bank Asya'yla ilgili sadece ev kredisi çektim. Bunun dışında destek amaçlı bir para yatırma söz konusu değildir." dedi.

Sanık savunmasının ardından mahkemeye esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanıkta "ByLock" programının tespit edildiğini ve Bank Asya'da hesap hareketliliğinin bulunduğunu belirtti. Cumhuriyet savcısı sanığın Aktif Eğitim Sendikası'yla ilgili üyelik tarihi ve süresiyle suçunun sabit olmakla "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan cezalandırılmasına, ByLock programına ilişkin delilin olması nedeniyle de tutukluk halinin sürmesine karar verilmesini talep etti.

Sanık Gülen, mütalaaya karşı yaptığı son savunmada, terör örgütü üyesi olmadığını öne sürerek, "Devletin bir memuruyum, devletim ve milletim için çalıştım. Silahlı örgüte üye olduğum söyleniyor ama hayatım boyunca askerlik dışında silahla işim olmadı. Ben anayasanın, yasanın çizdiği sınırlar içerisinde hayatımı yaşadım. Devletim ne dediyse onu yaptım. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.