Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli'nin Pülümür İlçesi yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen polis helikopterinde şehit olan 12 kişiden, hakim 29 yaşındaki Onur Alan için, memleketi Ordunun Altınordu İlçesi'ndeki babaevi önünde tören düzenlendi. Evinin önünde helallik alınan şehit Alan'ın tabutu, ablası Pelin Şahin'in de katılımıyla omuzlarda taşınarak askeri tören için Ulu Cami'ye götürüldü.

Bugün Ordu Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit hakim Onur Alanın Türk bayrağına sarılı naaşı Altınordu İlçesi Karapınar Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Burada dualar edilip helallik alınırken, emekli öğretmen baba Mahmut, emekli hemşire anne Fatma Alan ile ablası Pelin Şahin gözyaşlarına boğuldu. İki çocuklarından tek oğullarını helikopter kazasında şehit veren Fatma ve Mahmut Alan çifti gülükle ayakta durmaya çalışırken, yakınları destek oldu.

Tabuta sarılıp ağlayan anne Fatma Alan, "Yavrum sana doyamadım ah yavrum" diye gözyaşı döktü. Şehit için helallik alındıktan sonra tabutu tören mangası tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Bu sırada şehidin ablası Pelin Şahin de kardeşinin tabutu altına girerek cenaze aracına kadar taşıdı.

Şehit hakim Onur Alan'ın cenazesi öğleyin namazın kılınacağı Ulu Cami avlusuna götürüldü.

POLİS MEMURU CANDAŞ KAPLAN

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde düşen helikopterde şehit olan polis memuru 26 yaşındaki Candaş Kaplan, Malatyanın Akçadağ İlçesine bağlı Ortaköy Mahallesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Elazığdaki uğurlama töreninin ardından aynı kazada şehit olan mesai arkadaşı Hasan Yıldırımın cenazesi ile birlikte dün Malatyaya getirilen şehit polis Candaş Kaplan'ın cenazesi bugün toprağa verildi. Şehit polis Yıldırım'ın cenazesi dün kentte toprağa verilirken, bugün Akçadağ ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesine getirilen şehit polis Kaplan'ın cenazesi, burada düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında köyünde defnedildi.

Cenaze törenine Malatya Valisi Mustafa Toprak, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile çok sayıda vatandaş katıldı. Anne Gülbahar Kaplanın sinir krizleri geçirdiği cenaze töreninde şehidin asker olan kardeşi Çağdaş Kaplan da güçlükle ayakta durabildi.

Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Akçadağ Belediyesinin CHPli meclis üyesi olan acılı baba Mustafa Kaplanı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

DİLAVER KARSAVURANOĞLU'NA VEDA



Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan, Emniyet Genel Müdürlüğünde sözleşmeli pilotluk yapan emekli albay Dilaver Karsavuranoğlu'nun cenazesi, memleketi Çankırı'ya getirildi. Elazığ'daki resmi törenin ardından ailesinin yaşadığı Ankara'ya getirilen Karsavuranoğlu'nun cenazesi, burada bir gece kaldı.





Sabah Ankara'dan alınan şehidin cenazesi, karayoluyla memleketi Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Karahacı köyüne getirildi.

Araçtan asker ve polislerin omzunda alınan Karsavuranoğlu'nun naaşı, ailesinin evinin önüne bırakıldı. Yakınları, tabuta sarılarak bir süre gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından Karsavuranoğlu'nun cenazesi, törenin yapılacağı köy meydanına taşındı.





AZAM GÜDENDEDE'NİN CENAZESİNE 5 BİN KİŞİ KATILDI

Tunceli'nin Pülümür İlçesi yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen polis helikopterinde şehit olan 28 yaşındaki polis memuru Azam Güdendede'nin cenazesi Konya'da yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Aksaray'ın Eskil İlçesi nüfusuna kayıtlı olan şehit polis Azam Güdendede'nin cenazesi dün akşam Konya'ya getirildikten sonra Beyhekim Devlet Hastanesi Morgu'na kondu. Bekar olan şehit polis Güdendede'nin annesi Rukiye Güdendede, cenazenin helalilik için eve getirilmesini beklerken, fotoğrafına sarılıp gözyaşı döktü. Başına polis şapkası takan şehit babası emekli Muzaffer Güdende ise diğer oğulları veteriner hekim Ziya Güdendede ve Ağrı'da görev yapan polis memuru İbrahim Güdendede ile birlikte bekledi.

Şehit polis Azam Güdendede'nin cenazesini taşıyan araç oturdukları sitenin bahçesine girince baba Muzaffer, ağabeyleri Ziya ve İbrahim ile amcası Kazım Güdendede, selam durup tekbir getirerek karşıladı. Yakınları da tekbir getirip 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı. Helallik alınması ardından baba Muzaffer Güdendede, ''Benim oğlum aslan. Kuvvetliyiz Allah'ın izniyle, dik duracağız. Ben onun babasıyım, yürekliyim Allah'ın izniyle'' diyerek site bahçesinin çıkışına kadar yürüdü.

''AZAM, VATAN, BAYRAK VE EZAN UĞRUNA ŞEHİT OLDU''

Amcası Kazım Güdendede .basın mensuplarının yanına gelerek, "'Azam, Türlük gurur ve şuuruyla, İslam ahlakı ve fazileti doğrultusunda yetiştirilmiş bir kahramandır. Azam, vatan uğruna, bayrak uğruna ve ezan uğruna şehit oldu. 11 arkadaşı da aynı. Vatan sevgisini bilmeyen şerefsiz adiler, bu memleketi hiç bir zaman bölemeyecekler. Vatan sevgisi olmayanın, dini, imanı, şerefi olmaz. O namussuzlar bir gün mutlaka tükenecek'' dedi.

Kazım Güdendede, daha sonra çevresindeki kalabalığı gösterip, ''Azam burada'' dedi. Ardından resmi kıyafetli bir polis memurunu yanına çağırıp, polisin kolunu havaya kaldırıp ''Azam burada'' dedikten sonra polise sarılıp ağladı. Kalabalık arasından da polise sarılıp, ağlayanlar oldu. Şehit polis Azam Güdendede'nin cenazesi daha sonra törenin yapılacağı Musalla Mezarlığı'ndaki Namazgah'a getirildi. Babası Muzaffer Güdendede, ezan okunana kadar oğlunun tabutunun başında bekleyip, sürekli oğlunun fotoğrafını ve tabutunu öptü.

Şehit polisin cenaze törenine Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Aksaray Emniyet Müdürü Ali Karabağ, polisler, ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehit Güdendede'nin cenazesi törenin ve kılınan cenaze namazının ardından Konya Polis Şehitliği'ne defnedildi.

OĞLUNUN GÖNDERDİĞİ PARAYI ÇEKİP EVE GELİNCE HABERİ ALMIŞ

Hacı Hasan Mahallesi Muhtarı Bayram Acur, Azam Güdendede'nin, şehit olduğu gün ailesine para gönderdiğini belirtti. O gün şehidin babası Muzaffer Güdendede'nin oğlunun şehit olduğu haberini nasıl aldığını anlatan Acur, şunları söyledi: "Şehidimiz, her ay ailesine düzenli olarak para gönderiyordu. Babası Muzaffer Güdendede, oğlunun o gün gönderdiği paraya çekmek için çarşıya çıkmış. Sonra biz helikopter kazasını öğrendik. Muzaffer Güdendede'nin kardeşi Yahya'ya haber verdik. Sonra Yahya, ağabeyi Muzaffer Güdendede'yi eve çağırdı. Site bahçesindeki kameriyede otururken Yahya, durumu anlatıp 'Başımız sağ olsun' dedi. O sırada Muzaffer, oğlunun gönderdiği paraları üzüntüyle yere fırlattı. Sonra annesi Rukiye Güdendede'ye haber verildi. Daha sonrada şehit olduğu haberini aldık.'' Şehit Azam Güdendede'nin kazadan önce annesi Rukiye Güdendede ile telefonla görüştüğünü belirten Acur, ''O gün şehidimiz kazadan önce annesiyle telefonla görüşmüş. Zaten her gün telefonla ailesini arardı. Yaklaşık yarım saat telefonla konuşurlardı. O gün de annesine doğu görevinin bitmesine az kaldığını ve geleceğini söylemiş, börek hazırlamasını istemiş. Şehidimiz düğün hazırlığı yapıyordu, eşyalarını almıştı, ancak nişanlısından ayrıldı. Annesiyle de Tunceli'den döndükten sonra başka bir kızla evleneceği yönünde görüşme yaptığını öğrendik. Şehidimiz çok iyi biriydi. Oradaki görevinin bitmesine 40 gün gibi bir süre kalmıştı. Afyonkarahisar'a atanacağını duymuştuk. Kooperatif aracılığıyla ev almıştı ve evinin taksitlerini ödüyordu'' diye konuştu.

SAADETTİN DEMİR EMEKLİLİK HAYALİ KURDUĞU KÖYE DEFNEDİLDİ

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Saadettin Demir'in (46) cenazesi memleketi Kırşehir'de toprağa verildi. Uçakla Ankara'ya oradan da karayoluyla Kaman ilçesine getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tekbirler eşliğinde törenin düzenleneceği Çarşı Camisi'ne götürüldü.

Burada şehidin eşi Sevcan, çocukları Mustafa Emir (16) ve Emre Can (20), annesi Sariye Demir ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Bu sırada şehidin annesi Sariye Demir, "Kuzum gelecekti, yollarını gözlüyordum, cenazesi geldi. Emre Can ve Mustafa Emir'e şimdi kim siper olacak oğlum?" diye ağladı.

Şehidin oğlu Mustafa Emir de "Ağlamayacağım. Bu gözyaşlarım şehit babamın sevinç gözyaşları." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Kırşehir Müftüsü Osman Arslan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Demir'in naaşı, Yeniyapan köyü mezarlığında toprağa verildi. Şehidin cenazesinin taşınması sırasında büyük Türk bayrakları açan gençler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", " Ne mutlu Türküm diyene" sloganları attı.

Törene, şehidin yakınları, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, AK Parti Kırşehir Milletvekilleri Salih Çetinkaya ve Mikail Arslan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz ve çok sayıda kişi katıldı.

Emeklilik hayali kurduğu köyüne defnedildi

Bu arada, Şırnak'ın Cizre ilçesinde görev yaparken geçen yıl ağustos ayında meydana gelen patlamada yaralanan şehidin tedavisinin ardından 3 ay önce Tunceli'de görev yapmaya başladığı, 2-3 ay sonra da emeklilik dilekçesi vererek köyüne dönmeyi planladığı öğrenildi.

YAVUZ SELİM KARAMAN'I 10 BİN KİŞİ UĞURLADI

Tunceli'deki helikopter kazasında şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş 25 yaşındaki Yavuz Selim Karaman, memleketi Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. 70 yaşındaki babaannesi Elmas Karaman, tören alanına ambulansla getirildi. Sağlık ekiplerinin "Bak torunun burada" dediği babaanne Karaman, torununu son yolculuğuna uğurladı.

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde düşen helikopterde bulunan ve şehit 12 kişiden biri olan Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman için memleketi Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde tören düzenlendi. Hastane morgundan alınarak Akçay Mahallesi Bilgihan Sokaktaki babanın evine götürülen şehit için burada dua edildi, helallik alındı. Annesi Mine Karaman ve kardeşi Mehmet Akif Karaman tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu tören için Atatürk Meydanı'na getirildi. Buradaki törene Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Ahmet Sami Ceylan, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Garnizon Komutanı Personel Albay Şenduran İnan, Sungurlu Kaymakamı Mithat Gözen, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Şehidin baba annesi Elmas Karaman, tören alanına ambulansla getirildi. Uzun süreden bu yana yatağa bağımlı yaşamını sürdüren ve yürüyemeyen babaanne Karaman'ı tören alanına getiren sağlık görevlileri, "Bak torunun burada" dediği sedye üzerindeki babaanneyi tabutun yanına kadar götürdü. Elmas Karaman ambulansın içerisinden, torununa son kez baktı. Bir süre Türk bayrağına sarılı tabuta bakan Elmas Karaman, daha sonra ambulansla tören alanında ayrıldı. Baba Hasan Karaman, güçlükle ayakta durup taziyeleri kabul etti. Burada bir konuşma yapan baba Karaman, şöyle dedi: "Benim çocuğum vatanı ve milleti için ölmeyi tercih etti. Buradan tüm gençlere sesleniyorum, başkaları için değil, başkalarının dediği gibi değil, kendiniz için yaşamayı öğrenin. Benim çocuğum kendisi için yaşamayı seçti. Her şeyin en iyisini, en kalitesini aldı. Ben bir asgari ücretli olduğum halde o hiçbir zaman beni ne kırdı, ne kendi bildiğinden şaştı. Buradaki tüm anne ve babalardan isteğim, yarın sabah kalktığınızda çocuklarınızı kucağınıza alın, okşayın, bağrınıza basın, doya doya sevin, öpün. Sadece acılarda böyle birleşmeyelim, neşeli günlerimizde de böyle beraber olalım." Şehit Jandarma Astsubay Yavuz Selim Karamanın cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazı ile birlikte Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.