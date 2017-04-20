Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YSK tarafından referandum itirazlarının iptal edilmesi üzerine CHP, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'nin referandum itirazıyla ilgili olarak "AYM ve AİHM'in yetki alanında değil. YSK'nın kararı kesin bu iş bitti." dedi. A News'a konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun itirazları için; "Millet iradesine saygısızlık hakkın yok." diye konuştu.