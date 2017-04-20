Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Cerablus kentinde bulunan Sualtı Savunma (SAS) Komandoları, el yapımı patlayıcıların imha edilmesinde görevlerini sürdürüyor.

FOTOĞRAFLAR YAYINLANDI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, sualtı Savunma Komandolarının fotoğraflarını yayınladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "Her türlü hava, deniz ve arazi şartlarında yürüttüğü özel harekat faaliyetleri kapsamında; Suriye'nin Cerablus kentinde bulunan Sualtı Savunma (SAS) Komandoları, bölge halkının huzur ve güvenliği için teröristler tarafından yerleştirilmiş olan el yapımı patlayıcıların (EYP) imha edilmesinde görevlerini başarıyla icra etmektedirler." denildi.