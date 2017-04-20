Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan yargılandığı İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Mart'ta tahliyesine karar verilen Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut'un serbest bırakılmasına davanın mağdurları itirazda bulunmuştu. Mağdur avukatları, mahkemeye dilekçe vererek sanıklar hakkındaki tahliye kararının kaldırılmasını talep etmişti. İtirazı değerlendiren İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi ise talebin reddine karar verdi.

2 BİN 443 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fadıl Akgündüz ile birlikte yargılandığı 5 sanığa 349 müştekiye yönelik "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Akgündüz, 22 Aralık 2015'de tacir ve ya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan tutuklanmıştı.