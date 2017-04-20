Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağır hakaretlerde bulunup büyüyen Türkiye'yi engellemek için daha önce de olduğu gibi sivil toplumun yeniden bir direniş başlatması gerektiğini yazdı.

"TÜRKİYE İÇİN KARARTICI BİR DÖNEME GİRİLMİŞ!"

Guardian: Türkiye’nin siyasi tarihinde iç karartıcı ve sonu bilinmeyen yeni bir döneme girdiğini söylemek abartı olmaz.

"GEZİ YENİDEN BAŞLAYABİLİR"

“Türkiye’de sivil toplum, 2013’teki Gezi Parkı eylerimlerinde olduğu gibi yeniden başlayabileceğini ve bunların avrupanın sunabileceği bütün desteği hak eden kişiler olduğunu söyledi.

"NATO, TÜRKİYE'YE KARŞI GEREKENİ YAPMALI"

New York Times'ın dünkü başyazısında, şu ifadeler dikkat çekti: "NATO Türkiye'deki demokrasi yanlılarını teşvik ederken, Erdoğan'ın otokratik eğilimlerini yatıştırmak için gerekeni yapmalı."