Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki kurumun iş birliğiyle milli olarak geliştirilen Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi, bir başka milli üründe başarıyla kullanılmaya başlandı.

Dünyada sayılı ülke tarafından üretilen gerçek zamanlı işletim sistemi teknolojisinde dışa bağımlılığı sona erdirecek Milli Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi'nin (GİS) gelişimini desteklemek amacıyla ASELSAN ile TÜBİTAK arasında imzalanan mutabakat anlaşmasıyla başlayan çalışmaların meyvesi, gelecek ay düzenlenecek 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF’17) görücüye çıkacak.

GİS, savunma sanayisinin emniyet kritik ve katı gerçek zamanlı işletim sistemi ihtiyaçlarını milli imkanlarla karşılamak üzere TÜBİTAK BİLGEM tarafından 2006'da geliştirilmeye başlandı ve 2013 başında tamamlanarak ürün haline getirildi. IDEF 2015’te ise ASELSAN ve TÜBİTAK arasında imzalanan mutabakat anlaşmasıyla çalışmalar yeni bir boyuta taşındı.

ASELSAN ve TÜBİTAK mühendislerinin ortak çalışmasıyla GİS, ASELSAN Milli Görev Bilgisayarı'na (Görevsayar) entegre edilerek, Milli Atış Kontrol Yazılımları ile SARP Uzaktan Komutalı Milli Silah Sistemi’nin tüm işlevsellik ve performans gereksinimlerini karşıladı. Böylece GİS, SARP ile sahada da kendini ispatlamış oldu.

3 bini aşkın Görevsayar teslim edildi

ASELSAN, geliştirdiği sistemlerin görev bilgisayarı ihtiyacını 2002'den beri milli imkanlarla geliştirdiği Görevsayar ailesiyle karşılıyor.



Kara, hava, deniz ve füze platformlarında kullanılmak üzere geliştirilen Görevsayar ailesi, 11 farklı ürünle platform ihtiyaçlarına (işlem gücü, haberleşme arayüzleri, çevre koşulu isterleri) göre uyarlanabiliyor.



ASELSAN sistemleriyle 3 binden fazla teslim edilen Görevsayar ailesi, hem yazılım hem donanım olarak tamamıyla milli olarak geliştirildi. Bu yerli yazılım zincirinde eksik halka olan işletim sistemi de GİS ile tamamlandı.



Hedef Milli İşlemci



Savunma sanayisine yönelik millileştirme arayışlarını sürdüren ASELSAN, millileşme misyonunun devamı olarak, Görevsayar ailesinde ve savunma sanayinin diğer ürünlerinde kullanılmak üzere Milli İşlemci geliştirme çalışmalarına da başladı.