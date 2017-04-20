Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Al Jaazera’ya yaptığı “Haşdi Şabi terör örgütüdür” açıklamasının ardından Türkiye’nin Irak Büyükelçisi Faruk Kaymakçı’nın Dışişlerine çağrılarak nota verildiği bildirildi. Haşdi Şabi ise açıklamanın “Irak egemenliğine saldırarak içişlerine karışmak” olduğunu iddia etti.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.
Türkiye'nin Irak Büyükelçisi, Irak Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
20.04.2017 - 21:56 | Son Güncelleme: 20.04.2017 - 21:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin Irak Büyükelçisi’nin, Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak nota verildiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Al Jaazera’ya yaptığı “Haşdi Şabi terör örgütüdür” açıklamasının ardından Türkiye’nin Irak Büyükelçisi Faruk Kaymakçı’nın Dışişlerine çağrılarak nota verildiği bildirildi. Haşdi Şabi ise açıklamanın “Irak egemenliğine saldırarak içişlerine karışmak” olduğunu iddia etti.
Etiketler : ırak,türkiye,
466521 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/466521.aspx
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