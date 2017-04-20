Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Al Jaazera’ya yaptığı “Haşdi Şabi terör örgütüdür” açıklamasının ardından Türkiye’nin Irak Büyükelçisi Faruk Kaymakçı’nın Dışişlerine çağrılarak nota verildiği bildirildi. Haşdi Şabi ise açıklamanın “Irak egemenliğine saldırarak içişlerine karışmak” olduğunu iddia etti.



Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.