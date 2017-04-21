Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, halk oylamasının iptaline ilişkin başvuruların reddine yönelik kararlarının gerekçesini bir iki gün içinde açıklayacaklarını bildirdi. Güven'e, YSK binasına gelişinde, CHP, HDP ve Vatan Partisinin halk oylamasının iptaline ilişkin başvurularının reddine yönelik kararın gerekçesinin ne zaman açıklanacağı soruldu. Sadi Güven, gazetecilerin sorularına "Bir iki gün içinde." cevabını verdi.
YSK Başkanı'ndan referandum açıklaması!
21.04.2017 - 10:02 | Son Güncelleme: 21.04.2017 - 10:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, referandumla ilgili gerekçeli açıklamayı 1-2 gün içerisinde yapacaklarını söyledi.
Etiketler : YSK Başkanı,referandum,
466621 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/466621.aspx
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