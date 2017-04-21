Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kutlu Doğum Haftası'nın Nisan ayına sabitlenmesinin arkasında Fetullah Gülen'in doğum gününün olduğunu vurgulayan Türkiye Gazetesi Yazarı Fuat Uğur ''Bu kadarına da pes'' diye isyan etti.

Mevlid kandiline paralel bir doğum günü kutlaması yapmaya çalıştıklarını belirten Araştırmacı Yazar İdris Kardaş ''Burada da bir paralellik söz konusudur. Mevlid kandili insanların o günü ibadetle geçirdiği bir gecedir. İlk günden beri hep bu şekilde devam etmiştir. Burada anlaşılan bu günü ibadet akışından çıkartıp, işi başka bir yöne saptırmaktır. Hristiyanlıktan aldıkları bir sürü nokta var. Eğlence, spor, müzik, çalgı çengi bildiğimiz doğum gününe çevirme hamleleri var. FETÖ bütün ülkeye kendi doğum gününü kutlattırıyor'' diye konuştu.

DİYANET, FETÖ PROJESİ OLAN KUTLU DOĞUM HATASINDAN DÖNMELİ!

1991’de Sızıntı dergisindeki çıkan yazıda amacının açık açık belli ettiğini belirten Uğur, ''Bizim dini bilgilerimiz güçlü olmadığı için bunun detayına ve derinliğine pek inemediğimiz için Diyanet en iyisini bilir diyoruz ve sineye çekiyoruz. Gerçekten hepimizi ayakta uyutmuşlar. İnsanlar bunu benimsemiş. Dini meselelerde o kadar sinsi ve alçaklarki insanları dini konulardaki inançlarını tahrip edip, yok etmeye çalıştılar. Bir nevi haçlı zihniyetinin teorik alandaki temsilcileri gibi davranıyorlar. Aynı zamanda insanları düşünsel anlamda dini kıyafetlerinden tamamen soymak ve insanları inançsız bırakmaya çalışmışlar. Diyanet Başkanı Mehmet Görmez'e de burdan çağrımız var. FETÖ projesi olan kutlu doğum hatasından bir an önce dönülmesidir. Mevlid kandili eskisi gibi hicri takvime göre yapılsın'' diye konuştu.