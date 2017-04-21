Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin yönetimindeki Ramallah kenti yakınlarında bulunan ve Filistinli tutsakların açlık grevi yaptığı İsrail'e ait bir cezaevinde bazı yerleşimciler 'mangal partisi' düzenledi.

Batı Şeria'da bulunan Ofer askeri hapishanesinin dışında aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin gençlik kolu mangal yaptı. Arutz Sheva 7'de yer alan habere göre, İsrail'de hapishanelerinde bulunan bin 500'ün üzerinde Filistinli tutuklunun açlık grevine başlamasını 'protesto' etmek isteyen Ulusal Birlik partisi üyesi yerleşimciler hapishane önünde mangal kurup tavuk kızarttı.

Hapishane önündeki mangala katılan Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ophir Sofer, "Açlık grevine kulak vermeyi bırakmanın ve onların kaprislerini kâle almadığımızı göstermenin zamanı geldi" dedi. Partinin Gençlik Kolları Başkanı Avichai Greenwald, "Açlık grevinden kurtulmak mı? Teröristlere neden ölüm cezası vermediğimiz bile belli değil. Umarız açlık grevlerinde başarılı olurlar. Bildiklerini okusunlar" dedi.

Gün içinde bir grup Filistinli, önünde mangal yapanları protesto etmek için cezaevine yürüyüş düzenledi.

İsrail cezaevlerinde bulunan bin 500 Filistinli tutuklular 'Özgürlük ve Onur' adıyla hapishane koşullarının iyileştirilmesine yönelik geçtiğimiz hafta içinde açlık grevine başladı.