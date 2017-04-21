Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "Ergenekon", "Balyoz", "Askeri Casusluk", "Odavtv", "Futbolda şike", "17/25 Aralık", "Selam Tevhid", "MİT tırları", "yasa dışı dinleme", "Tahşiye", "usulsüz tahliyeler" gibi soruşturma ve kovuşturmalarda görev yapan 25 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan davanın dosyası, "Selam Tevhid'de kumpas" davasıyla birleştirilmesi için Yargıtay'a gönderildi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye iltisaklı olduğu gerekçesiyle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından meslekten çıkarılan 25 hakim ve savcı hakkında hazırlanan 227 sayfalık iddianame üzerindeki inceleme ve talep işlemlerini karara bağladı.

Buna göre mahkeme heyeti, iddianamenin kabulüne karar verirken, savcılığın şüphelilerin Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde görülen "Selam Tevhid'de kumpas" davasında yargılandıkları, bu nedenle dosyaların birleştirilmesi talebini de değerlendirdi. Heyet, birleştirme talebini kabul ederek, dava dosyasının Yargıtay'a gönderilmesine hükmetti.

Heyet, aralarında Metin Özçelik, Mehmet Ekinci ve Mustafa Başer'in de bulunduğu 12 sanığın tutukluluk halinin devamına, firari olarak aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Sami Haşıloğlu, Hadi Çağdır, Hikmet Usta'nın dahil olduğu 13 hakim-savcının da infazının beklenilmesine karar verdi.

İddianameden



Başsavcıvekili Önder Yaman koordinesinde Cumhuriyet Savcısı İsa Dalgıç tarafından FETÖ soruşturmaları kapsamında Türkiye genelinde hakim ve savcılara yönelik hazırlanan ilk iddianamede, kapatılan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı özel yetkili cumhuriyet savcılıkları ve mahkemelerde görev yapan, kamuoyunda "Ergenekon", "Balyoz", "Askeri Casusuluk", "Odav TV", "Futbolda Şike", "17/25 Aralık", "Selam Tevhid", "MİT tırları", "yasa dışı dinleme", "Tahşiye", "usulsüz tahliyeler" gibi soruşturma ve kovuşturmalarda yer alan Cihan Kansız, Mehmet Ekinci, Sedat Sami Haşıloğlu, Metin Özçelik, Mustafa Başer ve Hikmet Usta'nın da aralarında bulunduğu 25 sanık yer alıyor.

Dink davasının savcısından da ByLock çıktı



İddianamede, Hrant Dink ana davasına bakan kapatılan özel yetkili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma savcısı Hikmet Usta, "Futbolda şike", kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca'' ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün yargılandığı "Karagümrük çetesi" ve "Odatv'' davalarının görüldüğü kapatılan özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinin başkanı Mehmet Ekinci, bir dönem "Ergenekon" soruşturmasını da yürüten Başsavcıvekili Cihan Kansız, 17-25 Aralık sürecinden sonra 22 Temmuz 2014'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda tutuklanan 62 şüphelinin usulsüz tahliyesine karar veren ve reddihakim taleplerini değerlendiren hakimler Mustafa Başer ve Metin Özçelik'in de aralarında bulunduğu 16 sanığın örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtiliyor.