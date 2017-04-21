Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ergani İlçesi'ne bağlı Kortaş Köyü'nde güvenlik koruculuğu yapan 45 yaşındaki Ramazan Ulaş, dün akşam aracıyla birlikte geldiği ilçe merkezindeki Şirinevler Mahallesi'nde, kimliği belirsizi kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saat 23.40'da meydana gelen saldırıda güvenlik korucusu Ulaş'ın kullandığı otomobil, sokak lambası direğine çarparak durabildi. Güvenlik korucusu Ulaş, olay yerinde hayatına kaybederken, bölgeye gelen güvenlik güçleri kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından güvenlik korucusu Ramazan Ulaş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ergani Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Evli ve 4 çocuk babası olan Ramazan Ulaş'ın öldüğü olayın terör saldırısı olup olmadığı ise araştırılıyor.