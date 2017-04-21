Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, TRT haber'de Yaşar Taşkın Koç'un sorularını yanıtladı. Aile hekimlerinin sayısının yetersiz olduğunu ve bu dönemde ikiye katlanacapını söyleyen Akdağ, "Bu sene toplamda 40 bini geçen bir rakamda istihdam sağlayacağız" açıklamasında bulundu.



Sağlık Bakanı Akdağ'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde;

"HALKI SOKAĞA DAVET EDİCİ HAREKETLERDEN KAÇINILMALI"

Millet ferasetini bir kez daha gösterdi. Çıkan sonuçları herkesin içselleştirmesi ve hazmetmesi gerekiyor. Halkı sokağa davet edici hareketlerden kaçınılması gerekiyor.

Terörle mücadelede atılan kararlı adımlar, vatandaşta güveni artırdı. Ana muhalefet partisi uyum yasaları çıkartılırken destek vermeli. Biz halk nazarında zayıf ve itibarını kaybeden bir ana muhalefet partisi istemiyoruz

"MİLLETİN KARARINI KABUL ETMEZLERSE MİLLET DE ONLARI KABUL ETMEZ"

Milletin kararını kabul etmezlerse, millet de onları kabul etmez . Türkiye'de 80 milyon insan hangi inanca sahipse ve hangi oyu atmışsa birinci sınıftır.

Yürütme yetkisinin tek elde olması karar vermeyi hızlandıracak.

"40 BİN İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ"

Aile hekimlerimizin sayısı yetersiz, bu dönemde ikiye katlayacağız. Bu sene toplamda 40 bini geçen bir rakamda istihdam sağlayacağız