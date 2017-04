Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat açıklamalarda bulundu. Canpolat açıklamasında, "Kurumumuz Osmanlı Ocaklarının hiçbir bütçesi yokken, hiç kimseden bağış dahi kabul etmeyen Osmanlı ocakları teşkilat mensubu kardeşlerim, 16 Nisan referandumu ile alakalı yurdun her yerinde FETÖ ile mücadele ederek, PKK’nın etki ve baskılarına aldırış etmeden, korumasız ve silahsız savunmasız bir şekilde özellikle doğu ve güney doğu Anadolu bölgelerinde özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinizi ayrı ayrı saygıyla sevgiyle muhabbetle selamlıyor ve tebrik ediyorum.



Siyasi partilerin devasa bütçeleri olmalarına rağmen, Osmanlı ocakları Sivil Toplum Kuruluşu (STK) gibi özverili çalışmadıklarını gördük. Üstüne üstün hiçbir beklentisi olmadan, vatan ve bayrak aşkı için mücadele eden kurumumuz siyasi partililer tarafından sürekli hedef alınması, işin çok vahim ölçülerde olduğunu göstermektedir. Özellikle FETÖ örgütünün kurumumuz üzerine isnat suçlamalarına aldanarak Osmanlı Ocakları küstürülmeye çalışılmıştır. Doğu ve Anadolu bölgesinde bir STK var ki çok başarılı hizmetlerde bulunmuş bu çalışmaları gören halk cesarete gelerek sandıkta hür bir şekilde oy kullanmıştır, bunun sandığa nasıl yansıdığımı görüldük. Teşkilatımız özellikle partili yöneticilerin, küstürme politikalarına aldırış etmeden bayrağı milleti ve devleti kısaca kendi geleceği için seferber olup milletimize hizmet etmiş sandıkta evet çıkmasına katkı sağlamıştır. Bu uhudun okçularının işidir, er kişi işidir ve Osmanlı ocakları teşkilatları bu işi 15 Temmuz gecesi gibi yine yurt genelinde başarmış ve ülkesine hizmet etmemin mutluluğunu yaşamaktadır.. siyasi partililer 16 Nisan referandumunu yeteri kadar anlatamadıklarını, yetirince çalışmadıklarını düşünmekteyiz.. halk yeteri kadar bilgilendirmediğini görüyoruz ki, hayır oyu kullanan seçmenin eveti anladığını ve toplumda büyük bir kesimin bir pişmanlık yaşadığını görüyoruz. Bu süreçte Osmanlı ocakları kurumumuzla mücadele edildiği kadar sahada çalışılmadığını görmek bizleri üzmüştür" ifadelerini kullandı.



Canpolat açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Osmanlı ocakları Şırnak'ta. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın, Erzurum'da sayın Cumhurbaşkanımızın mitinglerin de ve Türkiye’nin her yerinde milli iradeyi yalnız bırakmayarak gündüz miting alanlarında gece konferans ve çalıştaylar ile hizmet ederek evet çıkmasına katkıda bulunmuştur. Bu gün seçim sonuçlarının doğuda milli iradenin yanında yükseldiğini görüyoruz. bölgede terör tehdit olmasına ve kamuya sızmış FETÖ terör örgütü olmasına rağmen özverili bir şekilde çalışmalarımıza korumasız, bütçesiz silahsız ve hiçbir destek almadan, milletimize ve devletimize hizmet etmenin karşılığını açılan sandıklarda gördük.



Bölgede ki kardeşlerimizin kendi iradeleriyle sandığa giderek etki ve baskı altında kalmadan oy kullanmalarını teşvik ettik.

Birileri gibi Osmanlı ocakları da 16 Nisan referandumun için Çalışmasaydı belki de bugün 16 Nisan da açılan sandıklar hayır olarak neticelenmiş olacaktı. Bir STK bu şekilde çalışıp bütçesiz ve imkanları kısık bir şekilde böyle başarılar elde edebiliyorsa, siyasi partiler de biraz kendilerine çeki düzen vermesi gerekir. Bu millet ak partiye veya MHP’ye değil kendi geleceğine oy kullanmıştır. İnandığı lidere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hatırına, ona inanıp evet oyu kullanmıştır. Ülkesi için bende varım diyen Sayın Bahçeli’yi benimsediğimiz gibi Özellikle Osmanlı medeniyetine katkı sağlamak amaçlı Van Osmanlı Ocakları İl Başkanlığı ve Trabzon'da İl Başkanlığımızı hizmete açarak bizleri bugün bu başarıları elde etmemizde, vatan aşkına, bayrak aşkına, millet aşkına teşvik ettiği için Başbakanımız Binali Yıldırım'a müteşekkiriz.



Bir siyasi parti veya dava hareketinin lideri çok önemli olduğunu herkes bilmektedir. milletimizin lideri, Erdoğan'ın ak partiler biran önce hasreti bitirilmeli, ve ak parti genel başkanlığına geçerek toplumda birliği ve beraberliği yeniden pekiştireceği gibi partide eski heyecanın yeniden kazandırılmasını gerekir. Zira bizim gibi diğer STK'lar da bu çalışmalarını Ülkenin her yerinde gece gündüz kar kış demeden ve can güvenliği olmadan, terör endişesi taşımadan yapmamızda ki en büyük etken sn cumhurbaşkanımıza olan derin saygı ve sevgimizden dolayıdır. Yoksa siyasi partilerin teşvik ve çalışmalarından dolayı değildir. hepinizi en kalbi derin duygularımla muhabbetlerimle selamlıyorum".