Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi girişinde patlatılan aracın enkazı, olay yeri ekiplerinin çalışmasını tamamlanmasının ardından kaldırıldı. Patlamanın olduğu bölgede 1 metre derinliğinde, 2 metre genişliğinde çukur oluştu. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde içindeki terörist tarafından patlatılan aracın enkazı, olay yeri ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından kaldırıldı. Belediye işçileri tarafından geniş bir alandan toplanan araç parçaları, patlamanın olduğu noktada üst üste konulduktan sonra kepçe yardımıyla araca yüklendi.







1 METRE DERİNLİĞİNDE, 2 METRE GENİŞLİĞİNDE ÇUKUR OLUŞTU

Belediye işçileri, polis eşliğinde yaklaşık 500 metrelik alanda ve mezarlıkta araca ait parçaları topladı. Patlamanın olduğu noktada yaklaşık bir metre derinliğinde ve iki metre genişliğinde bir çukur olduğu belirlenirken patlamanın şiddetiyle mezarlığın taş duvarı ile mezar taşlarının da yerinden sökülerek parçalandığı gözlendi.



50 KİLO PATLAYICI VARDI

Kadın teröristin bombalı aracı infilak ettirmesinin ardından polis, olay yerinde inceleme yaptı, delil topladı. Yapılan araştırmada, araçta, demir ile güçlendirilmiş TNT ve C-4 karışımı 50 kilo patlayıcı olduğu tespit edildi.







UZAKTAN PATLATACAKLARDI

Ayrıca, teröristin bombayı uzaktan infilak ettirmek için kullacağı uzaktan kumanda da bulundu.

23 Nisan veya 1 Mayıs'ta sansasyonel eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen kadın teröristin ceset parçaları, kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.