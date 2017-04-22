Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Organize Suçlarla ve Mücadele ekiplerince, gizli tanıkların ifadeleri doğrultusunda, İstanbul'da adliyelerde görev yapan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 zabıt katibi ile 1 memur gözaltına alındı. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesine götürüldü.