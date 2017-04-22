Organize Suçlarla ve Mücadele ekiplerince, gizli tanıkların ifadeleri doğrultusunda, İstanbul'da adliyelerde görev yapan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 zabıt katibi ile 1 memur gözaltına alındı. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesine götürüldü.
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
22.04.2017 - 04:57 | Son Güncelleme: 22.04.2017 - 04:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda adliyede görevli 4 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : istanbul,fetö,operasyonu,
466811 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/466811.aspx
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