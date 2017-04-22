Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, FETÖ ihraçlarının itiraz başvurusunda bulunacağı OHAL İnceleme Komisyonunun üyelerinin belirlendikten sonra çalışmaya başlayacağını söyledi.

Canikli, bazı gazetecilerle sohbetinde OHAL Komisyonu ile ilgili KHK’nın yayınlanmasının üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen, çalışmaya başlayamamasına yönelik tartışmaları değerlendirdi. Canikli şöyle konuştu: “Bu komisyonun işlevci çok büyük olacak. Şu andaki çalışmamız tamamen komisyon üyelerinin isimlendirmeyle ilgili. Yoksa komisyonun, çalışma esaslarında herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacak. İlkeleri, tarafsızlığı; özerkliğinde hiçbir değişiklik olmayacak. Komisyonda görev alacak üyelerle ilgili değişik isimler geliyor, onları değerlendiriyoruz. Bu sistemin mükemmel işlemesi gerekiyor. Bu işi en iyi yapacak olanları belirlemeye çalışıyoruz. Daha iyi yapacak olan kişileri bulmaya çalışıyoruz. Objektif, herhangi bir etki altında kalmadan karar verecek kişiler olmalı. Ayrıca hem objektif olacak, hem de hukuki yeterliliğe sahip insanlar tarıyoruz. Üye olmak isteyen çok sayıda aday var. En uygunlarını belirleyeceğiz ve en kısa zamanda açıklayacağız. Komisyonun önemi nedeniyle ince eleyip sık dokuyoruz. Bu komisyonda görev alanlar iki yıl süreyle aynı görevi sürdürecek. Görevden alınamayacaklar. Belki üç yıl belki dört yıl o görevde kalmaya devam edecek. Bu sebeple kim oldukları ve hukuki donanımları çok önemli. Gecikmenin tek nedeni bu. Çünkü bu kişiler, 150 bin insanın dosyasına bakacak. Hassas davranıyoruz.” Yücel Kayaoğlu ANKARA