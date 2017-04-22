Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, FETÖ/PDY yönelik İstanbul'da birçok adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

ÖZEL HAREKATLA ŞAFAK OPERASYONU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şafak vakti Üsküdar ve Ümraniye başta olmak üzere birçok adreste kent genelinde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon düzenledi. Operasyona Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri ve Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Operasyon kapsamında Üsküdar, Küplüce Mahallesi Gayret sokakta bulunan bir apartmanın 3. katındaki bir daireye, özel harekat polislerinin desteğiyle baskın yapan ekipler dairede aramalar yaptı. Aramalar sırasında özel harekat polisleri de bina dışında önlem aldı.

İÇERİĞİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ

Polis ekipleri, Yavuztürk Mahallesi Bayramiçli Mehmet sokakta bulunan bir binaya ve Ümraniye Atatürk Mahallesi Gürbüz Sokaktaki bir apartmana da baskın düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, operasyonun içeriği hakkında bilgi verilmedi.

GÖZALTINA ALINANLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Vatan yerleşkesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.