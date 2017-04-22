Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Hayır’ cephesinin 16 Nisan’da başarısız olmasının ardından, PKK, DHKP-C ve FETÖ Türkiye’yi karıştırmak için harekete geçti. Alevilere yönelik uyarılarda bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, Avrupa’nın ‘Ali’siz Alevilik’ teorisiyle Aleviliği İslamiyet’in dışında bir azınlık dini olarak gösterip Türkiye’yi kaosa sürüklemeye çalıştığına dikkat çekti. Özdemir, “Almanya’nın her yıl ‘Ali’siz Alevilik’ projesine 30 milyon Euro’luk bir bütçe ayırdığını ve bu parayı alan kesim üzerinden Türkiye’yi sürekli karıştırmak istediklerini unutmamak gerekiyor. Almanya’dan 30 milyon Euro’luk destek alan sözde Alevi kuruluşları 16 Nisan’da açık açık ‘hayır’ kampanyası yürüttüler. Bu kuruluşlar, ev ev, sokak sokak gezerek ‘hayır’ broşürleri dağıttılar” dedi.

ALEVİ-SÜNNİ ÇATIŞMASI ÇIKARMAK İSTİYORLAR

Özdemir, “Almanya’nın dış istihbarat teşkilatı Federal Haberalma Servisi’ne (BND) çalışan sözde Alevi kuruluşları ve temsilcileri bulunuyor. ‘Ali’siz Alevi’ projesiyle iç çatışma çıkararak Türkiye’yi bölmek istiyorlar. Gezi’de prova yaptılar. 15 Temmuz’da bir takım mesajlar paylaşarak Alevi yurttaşlar sokağa çekilmek istendi ve şimdi ise referandum sonuçları üzerinde provokasyon yaparak sokağa çekmek istiyorlar. Kürt - Türk savaşını çıkarmaya çalıştılar başarılı olamadılar ama her defasında denedikleri gibi bu kez yine Alevi-Sünni çatışması çıkarmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

Terör örgütleri PKK, DHKP-C ve FETÖ, Türkiye’yi karıştırmak için harekete geçti. Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, “Almanya’dan 30 milyon Euro’luk destek alan sözde Alevi kuruluşları 16 Nisan’da açık açık ‘hayır’ kampanyası yürüttüler” dedi. (Yeni Akit)