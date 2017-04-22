Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi ile Kuzey Irak arasında bulunan Kato Dağı'ndaki mağaralarda barınan bir grup terörist olduğu istihbaratı üzerine bölgede iki gün önce başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor.



KISTIRILAN TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA ÇIKTI

Araziyi didik didik tarayarak operasyonunu sürdüren Mehmetçik, Kato Dağı'nda bulunan bir mağarada bir grup teröristi kıstırdı.



Asker, tespit edilen teröristlere 'Teslim ol' çağrısı yaptı. Güvenlik kuvvetlerinin çağrısına ateş açarak karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı.



Mağaranın etrafını çeviren güvenlik kuvvetleri ile teröristler arasında çatışmanın devam ettiği belirtildi.