Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağının olmadığını söylemenin büyük bir yanlış olduğunu belirten Mehmet Metiner, "Yani bir darbe varsa, bu darbenisiyasi ayağının olmaması mümkün değildir. Sonuçta darbe başarılı olsaydı, bu ülkeyi yönetecek insanları vardı. Bu isimler konusunda bilgi sahibi değilim. Mutlaka MİT ve Cumhurbaşkanımız gerekli bilgiye sahiplerdir. Darbenin siyasi ayağının olmadığını söylemek çok büyük bir yanlışlık olur. Ayrıca FETÖ'nün siyasi ayağının olmadığını söylemek, çok büyük bir yanlışlık olur" dedi.

Metiner şöyle devam etti: "Bana göre FETÖ'nün siyasi ayağını oluşturan isimlerin başında (CHP Genel Başkanı Kemal) Kılıçdaroğlu geliyor mesela. Çünkü Pensilvanya ağzıyla konuşuyor. Ama bu, diğer partilerin içerisinde hiçbir şekilde FETÖ'cü unsurların olmadığı anlamına gelmiyor. Mutlaka o FETÖ denilen ahtapot örgüt, hain örgüt her partinin içine elemanlarını yerleştirmiştir. Unsurlarını yerleştirmiştir. Biz AK Partili olarak tespit ettiğimiz bütün unsurların için gerekeni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın, AK Parti'nin içinde de FETÖ'cü unsurlar varsa da bunların kökünden kazınacağını konusunda hiç kimsenin endişesi olmasın."

'Gönül dünyamızda yeri yok'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek'in, bir süre önce "Bülent Arınç darbenin Başbakanı olacaktı" iddiasını da değerlendiren Metiner, "Kişisel olarak benim için Bülent Arınç'ın ve de Suat Kılıç gibi başkaca isimlerin bugün geldiğimiz yer itibarıyla gönül dünyamızda zerrece bir yeri yoktur" diye konuştu.