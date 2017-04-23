Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 asker şehit oldu.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı birliklerce Bestler Dereler bölgesinde sürdürülen operasyonda bir grup teröristle sıcak temas sağlandı.Teröristlerin açtığı ilk ateş sonucu 2 asker ağır yaralandı.Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan askerler, müdahaleye rağmen şehit düştü.
Şırnak'tan acı haber! Şehitlerimiz var
23.04.2017 - 09:24 | Son Güncelleme: 23.04.2017 - 09:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'ın Uludere ilçesinin Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 asker şehit oldu.
Etiketler : Şırnak Uludere,şehit,operasyon,terör,PKK,
467119 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/467119.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER