Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Annelerinizin, babalarınızın, öğretmenlerinizin sizler için en iyisi yaptığını unutmayın.

Türkçe'yi en iyi şekilde öğrenin.

Size bir şiirle anlatmak istiyorum:

Annenden öğrendiğinle yetinme Çocuğum, Türkçe'ni geliştir.

Dilimiz öylesine güzel ki Durgun göllerimizce duru, Akar sularımızca coşkulu…

Ne var ki çocuğum, Güzellik de bakım ister! Önce türkülerimizi öğren,

Seni büyüten ninnilerimizi belle, Gidenlere yakılan ağıtları…

Her sözün en güzeli Türkçe'mizde,

Okuyacağız, düşüneceğiz, uygulayacağız