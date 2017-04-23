Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"22 Nisan Cumartesi günü BFM kanalında yayınlanan bir programda Türkiye'deki durumla ilgili yapılan tartışmada maksadını aşan bazı ifadeler kullandım ve sözlerim yanlış anlaşıldı" ifadelerini kullanan Defarges, "Bu konuda çok üzgün olduğunu ve incittiğim kişi ve gruplardan samimi olarak özür diliyorum" dedi.

Paris merkezli Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü IFRI'de görev yapan Defarges, yaptığı yazılı açıklamada "Sözlerim tamamen şahsi görüşlerimdir ve IFRI'yi kesinlikle bağlamaz" ifadesine yer verdi.

Paris merkezli Fransız Türk Hukukçular Derneği, Fransız profesörün söylemleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Uzmanlar yabancı bir lidere yönelik suikast çağrısıyla Fransız hukukuna göre suç işleyen Philippe Moreau Defarges'ın sadece özür dileyerek cezai yaptırımlardan kurtulamayacağını vurguluyor.





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