Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü dolayısıyla TBMM Şeref Salonu'nda resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"HEPSİ ÇOK İYİ BİLİYOR"

Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Eşek Adası'na gitmesine ilişkin soruyu, "Yunan Savunma Bakanı şov yapıyor. Onların şovuna alet olacak bir tutum içerisinde olmayacağız ama Türkiye'nin hiçbir şekilde emrivakiye boyun eğmeyeceğini de başta Yunan Savunma Bakanı olmak üzere hepsi çok iyi biliyor." şeklinde yanıtladı.

FOTOĞRAFLAR YAYINLANMIŞTI

Yunan Savunma Bakanı Kammenos, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Stefanis, Belediye Başkanı Evangelos Kottoros, kilise papazı, Yunan askerlerinin adada kuzu çevirip kadeh kaldırdığını gösteren fotoğraflar yayınlanmıştı.