Bir soruşturma sırasında bir şüpheliden tahliye karşılığı rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi H.A. ve Av. S.B. tutuklandı.
3. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi tutuklandı
23.04.2017 - 23:28 | Son Güncelleme: 23.04.2017 - 23:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bir soruşturma sırasında bir şüpheliden tahliye karşılığı rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi H.A. ve Av. S.B. tutuklandı.
Etiketler : 3. ağır ceza mahkemesi,hakim,
467294 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/467294.aspx
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