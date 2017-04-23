Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir soruşturma sırasında bir şüpheliden tahliye karşılığı rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi H.A. ve Av. S.B. tutuklandı.