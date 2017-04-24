İpsala Sınır Kapısı'nda internet hatlarından kaynaklı sorun nedeniyle duran geçişler yeniden başladı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İpsala Gümrük Sahası içerisinde internet hatlarında meydana gelen arıza giderildi. Sınır kapısından geçişler, arızanın giderilmesinin ardından tekrar başlatıldı. Arıza nedeniyle sınır kapısından yaklaşık 4 saat süreyle geçiş yapılamadığı bildirildi.
İpsala Sınır Kapısı'ndan geçişler başladı
24.04.2017 - 01:27 | Son Güncelleme: 24.04.2017 - 01:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İpsala Sınır Kapısı'ndaki geçişlerde internet hatlarındaki arıza giderilerek geçişler tekrar başladı.
Etiketler : ipsala,sınır kapısı,
467303 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/467303.aspx
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