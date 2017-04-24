Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne ilişkin referandumda çıkan evet-hayır oylarını ayrıntılı bir şekilde değerlendirmeye alan AK Parti’de, 2019 seçimlerine kadar geçecek süreçte teşkilatlardan, milletvekillerine ve bakanlara kadar tüm yönetim kademesinde değişime gidilmesi bekleniyor. Teşkilatlar, anket şirketleri ve siyaset bilimcilerinden gelecek “referandum analizi raporları” bu değişimde büyük rol oynayacak.

AK Parti’de geçen hafta içinde üst üste yapılan “referandum sonuçlarını değerlendirme” toplantılarında, evet ve hayır oranları detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. Bakanlar Kurulu, MYK, MKYK ve il başkanları toplantılarında özellikle hayır oylarının beklenenden yüksek çıkmasının nedenleri tartışıldı.

Parti yönetimi, sonuçların bilimsel olarak analizinin yanı sıra her teşkilattan da referandum sonuçlarına ilişkin ayrıntılı rapor istedi. Siyaset bilimcileri ve anket şirketlerinin yapacağı çalışmalarda ise “Hayır verenler hangi saiklerle oy verdi? Endişeleri neler?” gibi soruların cevapları aranacak. 2019 seçimlerine giderken, bu endişeleri giderecek ve tüm toplum kesimlerini kucaklayacak şekilde bir yol haritası belirlenecek.

Hayır verenlerle ilgili hazırlanacak rapor, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da sunulacak. Raporlarda yer alacak tespitler, referandumda hayır sonucu çıkan illerdeki, belediye başkanları, milletvekilleri ve hatta bakanlarla ilgili değişimde de büyük rol oynayacak.

2002 PRENSİPLERİ İLE 2019’A YÜRÜNECEK

AK Parti kurmayları “Biz 2019’a kadar geçecek süreçteki zamanı çok iyi değerlendireceğiz. Referandumda teşkilatlar ne yaptı, belediyeler, bakanlar, milletvekilleri nasıl çalıştı? Bu sonuç niye çıktı? Hepsi analiz ediliyor. Referandumda kimin hatası varsa, bürokrasiden, yerel yöneticilere, teşkilatlara kadar gerekli adımlar atılacak. AK Parti tıpkı 2002’deki çalışma prensibi doğrultusunda özgürlükçü, yenilikçi, reformist bir şekilde 2019’a yürüyecek. Yüzde 51.4’lük oranın 2019 seçimlerinde risk oluşturmaması için seçmenin tercihlerine göre pozisyon alacağız” değerlendirmesi yaptı.

KÜRT SEÇMENE ‘DEMOKRATİK HAK’ GARANTİSİ

AK Parti’deki toplantılarda Kürt seçmenlerin referandumdaki tavrı da masaya yatırıldı. Özellikle bölgeden gelen desteğin çok önemli olduğuna dikkat çekilen değerlendirmelerde şu görüşlere yer verildi: Zaten PKK-HDP’nin oyları hormonlu. Doğal sınırlarına doğru gidiyor artık. Etkin terörle mücadele ile de bu gidiş kolaylaşıyor. Bölgede halkın üzerindeki baskı kalkınca da oy artışı oldu. Bundan sonra da güvenlikle ilgili tutum sürdürülmeli. Vatandaş, PKK kâbusunun geri gelmeyeceğine inanmalı. Geçmişteki uygulamaların olmayacağını görmeli. Yani yeniden bir yıkım olmamalı. Yıkılan yerlerin hızla tamiri ile vatandaş güven kazanır. Demokratik hakların güvencesinin Erdoğan olacağına inanmalılar. Bu haklardan geri gidişin olmayacağının garantisi verilmeli.